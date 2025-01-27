35 очок Гілджеса-Александера принесли Оклахомі перемогу над Портлендом у НБА

У ніч з 26 на 27 січня відбувся один матч регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Оклахома-Сіті виявилася сильнішою за Портленд. Зустріч завершилася з рахунком 118:108 на користь Тандер, які продовжують очолювати Західну конференцію НБА.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Шей Гілджес-Александер, який заробив 35 очок, 5 підбирань та один асист. У середньому канадець цього сезону набирає 31,9 балів, граючи в середньму 34,2 хвилини.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

27 січня

Портленд – Оклахома-Сіті 108:118 (27:27, 26:39, 25:27, 30:25)

Напередодні стало відомо, що зірковий захисник Міннесоти Ентоні Едвардс дійшов до тієї позначки у кар'єрі, де йому знадобилася порада самого Майкла Джордана.