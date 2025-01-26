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Дістало: молода зірка НБА звернулася до Джордана за порадою

Олексій Погорелов — 26 січня 2025, 20:54
Дістало: молода зірка НБА звернулася до Джордана за порадою
Ентоні Едвардс
Instagram Ентоні Едвардса

Зірковий захисник Міннесоти Ентоні Едвардс дійшов до тієї позначки у кар'єрі, де йому знадобилася порада самого Майкла Джордана.

Про це повідомляє BasketNews.

Згідно з джерелом, кілька тижнів тому 23-річний баскетболіст зв'язався з шестиразовим чемпіоном НБА. Представник Тімбервулвз попросив поради щодо того, як подолати дабл-тіми та пастки, які використовуються проти нього.

Повідомляється, що Едвард зважився звернутися до Ем Джея, тому що останнім часом він був "надзвичайно розчарований" тим, що проти нього застосовуються подібні прийоми.

Наскільки плідною була ця розмова та чи поділився Джордан своїми секретами не повідомляється.

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У нинішньому сезоні Ентоні Едвардс набирає в середньому 26,3 очка, 5,7 підбирання та 4,4 передачі (найкращі показники у кар'єрі).

На даний момент Міннесота посідає сьому місце Західної конференції, маючи баланс перемог 24-21.

Нагадаємо, що минулої ночі відбулася церемонія, під час якої Бруклін Нетс вивели з обігу №15, під яким виступав Вінс Картер.

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Ентоні Едвардс

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