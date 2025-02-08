Атланта здолала Мілвокі, Фінікс з феноменальним Букером дотиснув Юту Михайлюка у регулярному чемпіонаті НБА
У ніч на 8 лютого відбулося 7 матчів регулярного чемпіонату НБА-2024/25.
Атланта вдома змогла дотиснути Мілвові, Бруклін вдома розбив Маямі, а Вашингтон Олексія Леня поступився Клівленду. Зазначимо, що український гравець не потрапив у заявку на матч.
Фінікс на домашньому паркеті обіграв Юту Святослава Михайлюка. Найрезультативнішим гравцем матчу став захисник "Санз" Девін Букер, який набрав 47 очок.
Михайлюк відіграв понад 9 хвилин, за які заробив 9 очок, 3 підбирання та віддав 3 передачі.
НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат
8 лютого
Вашингтон – Клівленд 124:134 (33:35,34:29,26:30,31:40)
Шарлот – Сан-Антоніо 117:116 (34:22,28:28,30:3125:35)
Атланта – Мілвокі 115:110 (36:26,19:47,37:17,23:20)
Бруклін – Маямі 102:86 (28:26,25:27,18:24,31:9)
Детройт – Філадельфія 125:112 (42:27,36:22,29:39,18:24)
Оклахома-Сіті – Торонто 121:109 (35:25,23:22,32:29,31:33)
Фінікс – Юта 135:127 (20:30,35:25,40:35,27:32, ОТ - 13:5)
Нагадаємо, вчора в останній день трейд-дедлайну український центровий Олексій Лень змінив Сакраменто на Вашингтон.