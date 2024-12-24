Голден Стейт зазнав поразки від Індіани, очки Михайлюка не допомогли Юті обіграти Клівленд у НБА

У ніч із 23 на 24 грудня відбулися 14 матчів Національної баскетбольної асоціації сезону-2024/25.

Юта зі Святославом Михайлюком зазнала поразки від Клівленда. Український баскетболіст провів на паркеті понад 25 хвилин, протягом яких він заробив 11 очок, 3 підбирання та 3 асисти.

Також поступився чинний чемпіон НБА Бостон, який виявився слабшим за Орландо, а Індіана зуміла обіграти Голден Стейт та продовжити невдалу серію "воїнів" у регулярному чемпіонаті.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

24 грудня

Клівленд – Юта 124:113 (29:27, 31:29, 39:32, 25:25)

Орландо – Бостон 108:104 (21:32, 22:26, 36:21, 29:25)

Філадельфія – Сан-Антоніо 111:106 (19:20, 29:25, 36:30, 27:31)

Шарлот – Г'юстон 101:114 (15:31, 16:31, 35:30, 35:22)

Маямі – Бруклін 110:95 (39:28, 19:29, 25:21, 27:17)

Нью-Йорк – Торонто 139:125 (30:28, 40:24, 41:30, 28:43)

Мемфіс – Кліпперс 110:114 (30:28, 28:23, 32:40, 32:18)

Окахома-Сіті – Вашингтон 123:105 (29:32, 38:31, 24:24, 32:18)

Чикаго – Мілвокі 91:112 (17:33, 28:26, 27:33, 19:20)

Даллас – Портленд 132:108 (28:31, 34:22, 40:23, 30:32)

Голден Стейт – Індіана 105:111 (32:33, 22:29, 31:27, 20:22)

Денвер – Фінікс 117:90 (27:26, 28:25, 45:28, 17:11)

Лейкерс – Детройт 114:117 (32:34, 32:28, 28:31, 22:24)

Атланта – Міннесота 117:104 (35:19, 17:36, 30:30, 35:19)

Нагадаємо, зірка Орландо Меджик через серйозну травму вибув до кінця сезону.