Лень допоміг Сакраменто переграти Міннесоту, Юта з Михайлюком поступилася Денверу в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч з 27 на 28 листопада в Національній баскетбольній асоціації відбулося 14 матчів регулярного сезону.

Зокрема Сакраменто з Олексієм Ленем у складі здобув перемогу над Міннесотою. Український баскетболіст провів на паркеті 6 хвилин 20 секунд і зумів зробити одне підбирання та одну результативну передачу за цей час.

Інший українець Святослав Михайлюк не зумів допомогти Юті здобути позитивний результат у грі з Денвером. Українець заробив 7 очок та один асист за 21 хвилину та 22 секунди на майданчику.

НБА-2024/25 – регулярний сезон

28 листопада

Вашингтон – Кліпперс 96:121 (26:37, 18:24, 25:27, 27:33)

Індіана – Портленд 121:114 (26:31, 34:29, 36:25, 25:29)

Клівленд – Атланта 124:135 (35:35, 29:26, 31:37, 29:37)

Орландо – Чикаго 133:119 (38:25, 35:29, 32:34, 28:31)

Філадельфія – Г'юстон 115:122 ОТ (24:35, 27:20, 31:33, 26:20, 7:14)

Шарлот – Маямі 94:98 (26:26, 13:24, 19:25, 36:23)

Даллас – Нью-Йорк 129:114 (28:15, 32:23, 30:33, 39:43)

Мемфіс – Детройт 131:111 (34:35, 37:18, 33:24, 27:34)

Міннесота – Сакраменто 104:115 (33:31, 24:38, 29:12, 18:34)

Нью-Орлеан – Торонто 93:119 (20:21, 26:35, 17:31, 30:32)

Сан-Антоніо – Лейкерс 101:119 (23:32, 24:26, 30:34, 24:27)

Фінікс – Бруклін 117:127 (37:34, 26:29, 21:33, 33:31)

Юта – Денвер 103:122 (35:34, 18:29, 23:37, 27:22)

Голден Стейт – Оклахома-Сіті 101:105 (23:39, 27:23, 33:22, 18:21)

Раніше ЛеБрон Джеймс вийшов на сьоме місце за кількістю реалізованих триочкових за кар'єру, зрівнявшись з Кайлом Корвером.