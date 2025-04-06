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Кліпперс розгромили Даллас, Мілвокі в овертаймі дотис Маямі в регулярному чемпіонаті НБА

Станіслав Лисак — 6 квітня 2025, 08:29
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У ніч на 6 квітня в Національній баскетбольній асоціації відбулися 6 поєдинків.

Відкривав ігровий день поєдинок між Атлантою та Нью-Йорком, в якому Нікс здобули впевнену перемогу.

Детройт зазнав поразки від Мемфіса після чого Міннесота на виїзді виявилась сильнішою за Філадельфію.

Нічиєю завершився основний час між Маямі та Мілвокі. В овертаймах краще зіграли представник Бакс, що принесло їм перемогу.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат
6 квітня

Атланта – Нью-Йорк 105:121 (31:38, 22:40, 27:30, 25:13)

Детройт – Мемфіс 103:109 (24:27, 23:19, 30:29, 26:34)

Філадельфія – Міннесота 109:114 (23:27, 28:28, 31:28, 27:31)

Маямі – Мілвокі 115:121 ОТ (30:22, 27:35, 31:24, 23:30, 4:10)

Кліпперс – Даллас 135:104 (33:21, 28:31, 44:30, 30:22)

Раніше Бостон Селтікс встановив новий рекорд НБА за кількістю закинутих триочкових кидків в одному регулярному сезоні.

NBA Мемфіс Грізліс Маямі Гіт Міннесота Тімбервулвз Лос-Анджелес Кліпперс Мілуокі Бакс Детройт Пістонс Філадельфія Севенті Сіксерс

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