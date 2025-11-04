Юта з Михайлюком обіграла Бостон, Лейкерс без Леброна та Дончича здолав Портленд у НБА

У ніч з 3 на 4 листопада відбулася низка матчів у регулярному сезоні Національної боксерської асоціації.

Юта змогла переграти Бостон. Український захисник Святослав Михайлюк відіграв майже 30 хвилин, за які набрав 9 очок, 6 підбирань та віддав 1 передачу.

Лос-Анджелес Лейкерс без Леброна Джеймса та Луки Дончича зміг обіграти Портленд, Маямі переграв Кліпперс. 37 очок Ніколи Йокича допомогли Денверу обіграти Сакраменто.

НБА – регулярний сезон

4 листопада

Бруклін – Міннесота 109:125 (28:28, 31:35, 29:28, 21:34)

Індіана – Мілвокі 115:117 (22:31, 31:25, 24:28, 38:33)

Бостон – Юта 103:105 (25:21, 21:15, 26:38, 31:31)

Нью-Йорк – Вашингтон 119:102 (22:30, 35:24, 41:24, 21:24)

Мемфіс – Детройт 106:114 (25:32, 23:26, 26:25, 32:31)

Г'юстон – Даллас 110:102 (24:28, 34:27, 23:23, 29:24)

Денвер – Сакраменто 130:124 (39:30, 33:33, 32:30, 26:31)

Портленд – Лейкерс 115:123 (33:24, 20:28, 33:38, 29:33)

Кліпперс – Маямі 119:120 (30:32, 41:34, 24:37, 24:17)

Нагадаємо, напередодні зірковий розігруючий Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич став тільки другим гравцем в історії з показниками результативності 40+ у своїх трьох стартових матчах.