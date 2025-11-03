Оклахома розгромила Орлеан, Фінікс переміг Сан-Антоніо, Михайлюк не врятував Юту від поразки Шарлот в НБА

У ніч з 2 на 3 листопада відбулася низка матчів у регулярному сезоні НБА.

Оклахома-Сіті не залишила шансів Новому Орлеану, здобувши розгромну перемогу з рахунком 137:106. Також Фінікс без проблем розібрався із Сан-Антоніо, у якого невдало зіграв зірковий Вембаньяма, а Лейкерс із неймовірним Дончичем обіграв Маямі.

В інших матчах Нью-Йорк здолав Чикаго, Філадельфія перемогла Бруклін, Клівленд виграв у Мемфіса, а Шарлот виявився сильнішим за Юту. В останньому матчі майже 30 хвилин зіграв українець Святослав Михайлюк. У нього 3 очки, 2 підбирання та 2 передачі.

НБА – регулярний сезон

2-3 листопада

Оклахома – Новий Орлеан 137:106 (39:22, 36:30, 33:30, 29:24)

Шарлот – Юта 126:103 (39:25, 32:23, 33:38, 22:17)

Торонто – Мемфіс 117:104 (26:23, 27:24, 31:24, 33:33)

Клівленд – Атланта 117:109 (31:22, 19:30, 28:24, 39:33)

Бруклін – Філадельфія 105:129 (37:40, 18:33, 23:17, 27:39)

Нью-Йорк – Чикаго 128:116 (34:24, 34:36, 37:29, 23:27)

Фінікс – Сан-Антоніо 130:118 (31:24, 39:28, 32:26, 28:40)

Лос-Анджелес Лейкерс – Маямі 130:120 (43:36, 34:27, 25:35, 28:22)

Турнірна таблиця Східної конференції



Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, напередодні зірковий розігруючий Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич став тільки другим гравцем в історії з показниками результативності 40+ у своїх трьох стартових матчах.