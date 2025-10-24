55 очок Гілджиса-Александера та вольова перемога Голден Стейт в овертаймі регулярного чемпіонату НБА

У ніч з 23 на 24 жовтня відбулися два матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Голден Стейт у овертаймі виявився сильнішим за Денвер, а Оклахома-Сіті з 55 очками Шея Гілджиса-Александера вирвала перемогу в Індіани в другому додатковому таймі поєдинку, що повторював фінал НБА-2025.

НБА-2025/25 – регулярний чемпіонат

24 жовтня

Голден Стейт – Денвер 137:131 ОТ (27:31, 34:39, 33:24, 26:26, 17:11)

Індіана – Оклахома-Сіті 135:141 ОТ (25:22, 22:32, 31:27, 35:32, 22:28)

Раніше стало відомо, що головний тренер Портленд Трейл Блейзерс Чонсі Біллапс опинився під арештом через розслідування ФБР щодо ставок на спорт.

49-річний фахівець став другим представником НБА за день, який був заарештований в межах розслідування ФБР. Раніше також був затриманий захисник Маямі Хіт Террі Розір.