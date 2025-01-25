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Філадельфія здолала Клівленд у матчі НБА

Олександр Булава — 25 січня 2025, 07:07
Філадельфія здолала Клівленд у матчі НБА

У ніч з 24 на 25 січня відбулись три матчі Національної баскетбольної асоціації.

Філадельфія на власному майданчику перемогла лідера Східної конференції Клівленд. Найрезультативнішим гравцем матчу став захисник Кавальєрс Донован Мітчелл, в активі якого 37 очок.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат
25 січня

Філадельфія – Клівленд 132:129 (39:33,25:34,34:29,34:33)

Шарлот – Портленд 97:102 (30:22,24:28,21:23,22:29)

Мемфіс – Нью-Орлеан 139:126 (33:29,29:42,43:29,34:26)

Нагадаємо, раніше юний український баскетболіст оформив дабл-дабл в матчі за команду G-ліги.

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