Філадельфія здолала Клівленд у матчі НБА

У ніч з 24 на 25 січня відбулись три матчі Національної баскетбольної асоціації.

Філадельфія на власному майданчику перемогла лідера Східної конференції Клівленд. Найрезультативнішим гравцем матчу став захисник Кавальєрс Донован Мітчелл, в активі якого 37 очок.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

25 січня

Філадельфія – Клівленд 132:129 (39:33,25:34,34:29,34:33)

Шарлот – Портленд 97:102 (30:22,24:28,21:23,22:29)

Мемфіс – Нью-Орлеан 139:126 (33:29,29:42,43:29,34:26)

Нагадаємо, раніше юний український баскетболіст оформив дабл-дабл в матчі за команду G-ліги.