Мілан втримав перемогу над Фенербахче у 12 турі Євроліги

У п'ятницю, 29 листопада, у межах 12 туру Євроліги відбудуться чотири матчі.

Фенербахче та Мілан розпочали цей ігровий день. По ходу четвертої чверті гості мали перевагу +17. І хоча турки скоротили відставання до -4, італійці все ж довели справу до перемоги.

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Далі за розкладом Црвена Звезда приймає Баварію, а Панатінаїкос – Монако. Тур закриватимуть АСВЕЛ та Анадолу Ефес.

Регулярний сезон – Євроліга

12 тур, 29 листопада

Фенербахче – Мілан 85:91 (19:24, 18:17, 26:25, 22:25)

21:00 Црвена Звезда – Баварія

21:15 Панатінаїкос – Монако

22:00 АСВЕЛ – Анадолу Ефес

Нагадаємо, що 12 тур Євроліги стартував у четвер, 28 листопада, коли відбулося протистояння Реала та Барселони.

Окрім іспанців на майданчиках грали ще вісім команд турніру.

Раніше стало відомо, що один з гравців збірної України зацікавив клуб Євроліги.