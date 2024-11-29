Мілан втримав перемогу над Фенербахче у 12 турі Євроліги
Нікола Міротич
Євроліга
У п'ятницю, 29 листопада, у межах 12 туру Євроліги відбудуться чотири матчі.
Фенербахче та Мілан розпочали цей ігровий день. По ходу четвертої чверті гості мали перевагу +17. І хоча турки скоротили відставання до -4, італійці все ж довели справу до перемоги.
Далі за розкладом Црвена Звезда приймає Баварію, а Панатінаїкос – Монако. Тур закриватимуть АСВЕЛ та Анадолу Ефес.
Регулярний сезон – Євроліга
12 тур, 29 листопада
Фенербахче – Мілан 85:91 (19:24, 18:17, 26:25, 22:25)
- 21:00 Црвена Звезда – Баварія
- 21:15 Панатінаїкос – Монако
- 22:00 АСВЕЛ – Анадолу Ефес
Нагадаємо, що 12 тур Євроліги стартував у четвер, 28 листопада, коли відбулося протистояння Реала та Барселони.
Окрім іспанців на майданчиках грали ще вісім команд турніру.
Раніше стало відомо, що один з гравців збірної України зацікавив клуб Євроліги.