Юта Михайлюка програла Сан-Антоніо, Х'юстон обіграв Даллас у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч на 1 листопада відбулися 4 матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Мілвокі Бакс зазнали чергової поразки, поступившись на виїзді Мемфісу. У Далласі відбулося техаське дербі, з якого переможцем вийшов Х'юстон.

Юта на власному паркеті програла Сан-Антоніо. Українець Святослав Михайлюк у складі Джаз не виходив на паркет.

У заключному поєдинку вечора Фінікс на виїзді зумів обіграти Кліпперс.

НБА – регулярний чемпіонат

1 листопада

Мемфіс – Мілвокі 122:99 (40:24, 30:24, 29:22, 23:29)

Даллас – Х’юстон 102:108 (21:34, 23:23, 28:31, 30:20)

Юта – Сан-Антоніо 88:106 (30:19, 23:28, 14:30, 21:29)

Кліпперс – Фінікс 119:125 (37:20, 33:32, 23:39, 26:34)

Нагадаємо, що 31 жовтня в НБА зіграли аж 11 поєдинків.