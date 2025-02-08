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Олімпіакос у клатчі переміг Барселону, Віртус програв четвертий матч поспіль: результати 26 туру Євроліги

Олексій Погорелов — 8 лютого 2025, 00:31
Євроліга
Євроліга
Євроліга

У п'ятницю, 7 лютого, програма 26 туру регулярного сезону Євроліги продовжилася чотирма матчами.

У першій грі вечора зійшлися Монако та Партизан, які претендують на місце у топ-6, яке дає путівку в плейоф. Сербський колектив здобув розгромну виїзну перемогу 86:69.

Лідер турніру Олімпіакос наприкінці матчу ледь не віддав перемогу Барселоні, але переможний кидок виявився на рахунку як раз грецького клубу.

Басконія завдала Маккабі третьої поразки поспіль, у той час як Віртус програв вчетверте поспіль, цього разу поступившись Парижу.

Євроліга – регулярний сезон
26 тур, 7 лютого

Монако – Партизан 69:86 (18:21, 22:27, 15:14, 14:24)

Барселона – Олімпіакос 88:90 (18:22, 29:23, 18:21, 23:24)

Басконія – Маккабі 89:82 (22:23, 29:19, 22:17, 16:23)

Віртус – Париж 77:83 (25:17, 21:18, 18:23, 13:25)

Нагадаємо, що вчора відбулися п'ять матчів регулярного сезону Євроліги: Реал програв Фенербахче, а Мілан у клатчі переграв Жальгіріс.

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баскетбол

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