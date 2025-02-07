Панатінаїкос впевнено здолав Анадолу Ефес, Фенербахче переграв Реал у регулярному сезоні Євроліги

У четвер, 6 лютого, відбулося 5 матчів Євроліги сезону-2024/25.

Чинний чемпіон Панатінаїкос завдяки 36 очкам від Кендріка Нанна вдома здолав Анадолу Ефес.

Інший представник Туреччини Фенербахче вдома зумів здолати мадридський Реал.

Литовський Жальгіріс вдома прикро поступився італійському Мілану. Також домашньої поразки зазнала берлінська Альба. Мюнхенська Баварія переграла АСВЕЛ і закріпилася в зоні плейоф.

Євроліга-2024/25 – регулярний чемпіонат

25-й тур, 6 лютого

Фенербахче Туреччина – Реал Іспанія 78:67 (16:16, 24:12, 18:19, 20:20)

Жальгіріс Литва – Мілан Італія 87:89 (16:24, 26:26, 24:17, 21:22)

Альба Німеччина – Црвена Зірка Сербія 71:77 (13:15, 22:25, 20:19, 16:18)

Панатинаїкос Греція – Анадолу Ефес Туреччина 104:89 (17:21, 32:26, ​​26:26, 29:16)

Баварія Німеччина – АСВЕЛ Віллербан Франція 76:67 (23:18, 15:12, 20:17, 18:20)

Нагадаємо, вчора в останній день трейд-дедлайну український центровий Олексій Лень змінив Сакраменто на Вашингтон.