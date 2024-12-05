Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Барселона не без труднощів обіграла Маккабі, Жальгіріс розібрався з Анадолу Ефесом у 14 турі Євроліги

Олексій Погорелов — 5 грудня 2024, 23:32
Барселона не без труднощів обіграла Маккабі, Жальгіріс розібрався з Анадолу Ефесом у 14 турі Євроліги
Жальгіріс Каунас
Жальгіріс Каунас

У четвер, 5 грудня, стартував 14 тур Євроліги.

У першому матчі вечора Жальгіріс упевнено обіграв Анадолу Ефес, за рахунок чого наздогнав турецький клуб у таблиці.

Потім Барселона в кінцівці змогла втримати перемогу над Маккабі, Баварія на своєму паркеті впоралася з Басконією, а Партизан розгромив Панатінаїкос.

Пізніше за всіх свій поєдинок почали Реал і Фенербахче.

Євроліга – регулярний сезон
14 тур, 5 грудня

Жальгіріс – Анадолу Ефес 85:72 (27:17, 21:13, 15:23, 22:19)

Маккабі Тель-Авів – Барселона 86:88 (16:22, 28:15, 22:27, 20:24)

Баварія – Басконія 94:80 (23:23, 21:21, 25:17, 25:19)

Партизан – Панатінаїкос 91:73 (20:20, 24:17, 20:12, 27:24)

  • Реал – Фенербахче

Нагадаємо, що днем раніше відбулися останні матчі 13 туру Євроліги.

Один з них призвів до відставки тренера Віртуса, якому дуже швидко знайшли заміну.

Анадолу Ефес Баварія Барселона Євроліга Панатінаїкос Партизан Реал Мадрид Фенербахче Маккабі Тель-Авів Жальгіріс Басконія

Анадолу Ефес

Панатінаїкос здолав Барселону, сенсаційна поразка Реала: результати матчів 13 туру Євроліги
АСВЕЛ здолав Анадолу Ефес, Монако переміг Панатінаїкос, Црвена Звезда розгромила Баварію у 12 турі Євроліги
Олімпіакос в дербі переграв Панатінаїкос, Барселона розгромила Басконію у 8 турі Євроліги
Жальгіріс здолав Маккабі, Реал розгромив Црвену Звєзду: результати матчів 5 туру Євроліги
Барселона в овертаймі обіграла лідера, Анадолу здолав Олімпіакос: результати 4 туру Євроліги

Останні новини