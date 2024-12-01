Дніпро, Харківські Соколи, Рівне та Черкаські Мавпи вийшли до Фіналу чотирьох Кубку України

У неділю, 1 грудня, у межах 1/4 фіналу Кубку України відбулися три матчі.

Лідер української Суперліги Дніпро на помітив супротиву Київ-Баскету, розгромивши свого суперника з рахунком 93:62.

У паралельному матчі Харківські Соколи стали авторами сенсації, перемігши Черкаські Мавпи.

В останньому матчі вечора Рівне в овертаймі вирвало перемогу в Старого Луцька.

Кубок України

1/4 фіналу, 1 грудня

Дніпро – Київ-Баскет 93:62 (23:15, 26:11, 26:18, 18:18)

Дніпро: Дубоненко 19, Сипало 10 + 8 підбирань – 5 втрат, Тимофеєнко 14 + 6 підбирань, Конєв 6, Горобченко 5 + 6 підбирань + 13 передач – старт; Загреба 14, Закурдаєв 13 + 5 підбирань, Сорочан 6, Ліщина 5, Коротченко 1, Попов 0.

Київ-Баскет: Сушкін 12 + 9 підбирань, Зайцев 7, Когут 11, Клевзуник 9, Карпюк 2 – старт; Сафонов 7, Рижков 6, Кобилинський 6, Бур 2, Смітюх 1.

Харківські Соколи – Черкаські Мавпи 61:58 (18:12, 9:16, 22:16, 12:14)

Харківські Соколи: Мартинов 26 - 6 втрат, Бречко 10, Шавгаров 7, Бондаренко 3 + 6 підбирань, Чевердін 2 — старт, Заплотинський 11 + 6 підбирань, Фісун 2, Змієвський 0, Кузьмін 0, Кіктєв 0.

Черкаські Мавпи: Агафонов 13 + 9 підбирань, Пирогов 9, Кошеватський 5 + 5 підбирань + 4 перехоплення + 4 передачі - 5 втрат, Холод 5 + 5 підбирань + 4 передачі, Упир 2 — старт, Клебан 11 + 8 підбирань, Марченко 9, Клімов 4.

Рівне – Старий Луцьк 87:74 ОТ (18:14, 21:19, 17:15, 14:22, 17:4)

Таким чином, Дніпро, Харківські Соколи та Рівне стали учасниками Фіналу чотирьох Кубку України.

В якості lucky looser'а (команда, що програла свій чвертьфінальний матч з найменшою різницею) останнє місце у Фіналі чотирьох зайняли Черкаські Мавпи.

Фінал чотирьох Кубку України пройде в 2025 році.