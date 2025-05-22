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1-1434 та 1-977: камбек Індіани став історичним для плейоф НБА

Олексій Погорелов — 22 травня 2025, 16:24
Тайріз Халібертон
Тайріз Халібертон
AP Photo

Перемога Індіани в першому матчі фінальної серії плейоф Східної конференції проти Нью-Йорка стала історичною в декількох показниках.

Про це повідомляє The Athletic.

Сьогодні, 22 травня, стартувала фінальна серія, перша гра якої завершилася вольовою перемогою Пейсерс в овертаймі з рахунком 138:135.

З 1998 року жодна команда, яка програвала 9+ очок на останній хвилині основного часу або в овертаймі, не вигравала матч плейоф. Результат був 0-1 414, а тепер 1-1 414.

Крім того, з 1997 року жодна команда не програвала в плейоф, ведучи в рахунку 14+ очок за 2:50 до кінця основного часу або в овертаймі. До цієї зустрічі у таких випадках результат був 0-977, але тепер – 1-977. І все це зробила команда Ріка Карлайла.

Нагадаємо, що в поєдинку між Нью-Йорком та Індіаною був встановлений індивідуальний рекорд, який врятував Пейсерс від поразки.

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