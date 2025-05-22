Гравець Індіани повторив досягнення елітних шутерів НБА

Баскетболіст Індіани Пейсерз Аарон Несміт – перший гравець в історії Національної баскетбольної асоціації, який влучив шість триочкових у четвертій чверті матчу плейоф.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Комбогард Індіани зробив це проти Нікс, де його команда здобула неймовірну перемогу, програючи 17 очок за 6 хвилин до кінця гри. Загалом він влучив 8/9 дальніх і набрав 30 очок за зустріч.

Aaron Nesmith is the first player in NBA history to make six three-point field goals in the 4th quarter of a playoff game.



Only six other players have made six threes in a quarter of a playoff game:



▪️ Antoine Walker, BOS at PHI, April 28, 2002 (2nd Q)

▪️ Damian Lillard, POR… pic.twitter.com/y70n6iXR4X — NBA Communications (@NBAPR) May 22, 2025

За всю історію ліги лише 6 гравців влучали 6 триочкових за одну чверть. Раніше це вдавалося Антуану Вокеру, Деміану Лілларду, Девіну Букеру, Майклу Портеру, Бояну Богдановичу та Стефену Каррі.

Нагадаємо, зірковий розігруючий Оклахоми Шай Гілджес-Александер отримав нагороду найціннішого гравця регулярного сезону НБА.