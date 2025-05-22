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Гравець Індіани повторив досягнення елітних шутерів НБА

Руслан Травкін — 22 травня 2025, 07:51
Гравець Індіани повторив досягнення елітних шутерів НБА
Аарон Несміт
x.com/NBAPR

Баскетболіст Індіани Пейсерз Аарон Несміт – перший гравець в історії Національної баскетбольної асоціації, який влучив шість триочкових у четвертій чверті матчу плейоф.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Комбогард Індіани зробив це проти Нікс, де його команда здобула неймовірну перемогу, програючи 17 очок за 6 хвилин до кінця гри. Загалом він влучив 8/9 дальніх і набрав 30 очок за зустріч.

За всю історію ліги лише 6 гравців влучали 6 триочкових за одну чверть. Раніше це вдавалося Антуану Вокеру, Деміану Лілларду, Девіну Букеру, Майклу Портеру, Бояну Богдановичу та Стефену Каррі.

Нагадаємо, зірковий розігруючий Оклахоми Шай Гілджес-Александер отримав нагороду найціннішого гравця регулярного сезону НБА.

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