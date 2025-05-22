Гравець Індіани повторив досягнення елітних шутерів НБА
Аарон Несміт
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Баскетболіст Індіани Пейсерз Аарон Несміт – перший гравець в історії Національної баскетбольної асоціації, який влучив шість триочкових у четвертій чверті матчу плейоф.
Про це повідомляє пресслужба НБА.
Комбогард Індіани зробив це проти Нікс, де його команда здобула неймовірну перемогу, програючи 17 очок за 6 хвилин до кінця гри. Загалом він влучив 8/9 дальніх і набрав 30 очок за зустріч.
За всю історію ліги лише 6 гравців влучали 6 триочкових за одну чверть. Раніше це вдавалося Антуану Вокеру, Деміану Лілларду, Девіну Букеру, Майклу Портеру, Бояну Богдановичу та Стефену Каррі.
Нагадаємо, зірковий розігруючий Оклахоми Шай Гілджес-Александер отримав нагороду найціннішого гравця регулярного сезону НБА.