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4+6+4 у виконанні Леня: перформанс українця не допоміг Кінгс перервати п’ятиматчеву серію без перемог

Микита Павлів — 27 грудня 2024, 11:52
4+6+4 у виконанні Леня: перформанс українця не допоміг Кінгс перервати п’ятиматчеву серію без перемог
Олексій Лень
NBA

Український баскетболіст Сакраменто Кінгс Олексій Лень зіграв у матчі регулярного чемпіонату НБА проти Детройт Пістонс (113:114).

Лень вийшов у старті і провів на майданчику 23 хвилини, за які набрав 4 очка (1/1 з гри, 2/2 штрафи), 6 підбирань та 4 передачі.

У нинішньому сезоні українець провів 23 матчі, у середньому за 7.2 хвилини набираючи:

  • 1.4 очки;
  • 1.8 підбирань;
  • 0.9 передач.

Цього вечора у межах НБА феєрив інший українець – Святослав Михайлюк – за 25 хвилин набрав 18 очок.

З усіма результатами ігрового дня можна ознайомитись ТУТ.

Детройт Олексій Лень Сакраменто Кінгс

Олексій Лень

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