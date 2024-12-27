4+6+4 у виконанні Леня: перформанс українця не допоміг Кінгс перервати п’ятиматчеву серію без перемог
Олексій Лень
NBA
Український баскетболіст Сакраменто Кінгс Олексій Лень зіграв у матчі регулярного чемпіонату НБА проти Детройт Пістонс (113:114).
Лень вийшов у старті і провів на майданчику 23 хвилини, за які набрав 4 очка (1/1 з гри, 2/2 штрафи), 6 підбирань та 4 передачі.
У нинішньому сезоні українець провів 23 матчі, у середньому за 7.2 хвилини набираючи:
- 1.4 очки;
- 1.8 підбирань;
- 0.9 передач.
Цього вечора у межах НБА феєрив інший українець – Святослав Михайлюк – за 25 хвилин набрав 18 очок.
З усіма результатами ігрового дня можна ознайомитись ТУТ.