4+6+4 у виконанні Леня: перформанс українця не допоміг Кінгс перервати п’ятиматчеву серію без перемог

Український баскетболіст Сакраменто Кінгс Олексій Лень зіграв у матчі регулярного чемпіонату НБА проти Детройт Пістонс (113:114).

Лень вийшов у старті і провів на майданчику 23 хвилини, за які набрав 4 очка (1/1 з гри, 2/2 штрафи), 6 підбирань та 4 передачі.

У нинішньому сезоні українець провів 23 матчі, у середньому за 7.2 хвилини набираючи:

1.4 очки;

1.8 підбирань;

0.9 передач.

Цього вечора у межах НБА феєрив інший українець – Святослав Михайлюк – за 25 хвилин набрав 18 очок.

З усіма результатами ігрового дня можна ознайомитись ТУТ.