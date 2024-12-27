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25 хвилин та 18 очок: результат Михайлюка не допоміг Юті обіграти Портленд у НБА

Микита Павлів — 27 грудня 2024, 11:23
25 хвилин та 18 очок: результат Михайлюка не допоміг Юті обіграти Портленд у НБА
Святослав Михайлюк
NBA

Український баскетболіст Юта Джаз Святослав Михайлюк провів результативний матч проти Портленд Трейл Блазерс (120:122).

25 хвилин знадобилось Михайлюку на майданчику, щоб набрати 18 очок (6/13 з гри, з яких 6/12 триочкових), зробити 1 підбирання та виконати 1 передачу.

Зазначимо, що це повторення найкращої результативності українця у сезоні. Також 6 триочкових – це повторення найкращого результату Святослава у кар’єрі – у квітні він реалізував таку кількість "дальніх" у складі Бостон Селтікс.

У нинішньому сезоні 27-річний українець провів 8 ігор, у середньому набираючи за матч:

  • 7.4 очка;
  • 1.6 підбирання;
  • 1.5 передачі.

З усіма результатами ігрового дня у межах НБА можна ознайомитись ТУТ.

NBA Портленд Святослав Михайлюк Юта Джаз

NBA

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