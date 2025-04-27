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Каррі увійшов до десятки найкращих скорерів в історії плейоф НБА

Олексій Погорелов — 27 квітня 2025, 12:53
Стефен Каррі
Стефен Каррі
Голден Стейт Ворріорз

Зірковий розігруючий Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі увійшов до Топ-10 за кількістю набраних очок в межах плейоф НБА.

Про це ліга повідомила в соцмережах.

Сьогодні, 27 квітня, "воїни" перемогли Х'юстон у матчі, який завершився з рахунком 104:93. Героєм цієї зустрічі став "Шеф" який назбирав 36 очок.

Цього вистачило, щоб обійти чотириразового чемпіона НБА Тоні Паркера в рейтингу найкращих скорерів постсезону. Тепер на рахунку 37-річного баскетболіста 4 046 очок.

Щоб вийти на дев'яте місце, обійшовши легенду Джеррі Веста, Каррі треба набрати 412 очок.

Рекорд належить зірці Лейкерс ЛеБрону Джеймсу, який з кожним матчем плейоф покращую свій показник. На даний момент "Король" має 8 240 очок.

Нагадаємо, що за підсумками цього ж матчу головний тренер Голден Стейт Стів Керр став шостим в історії НБА за кількістю перемог в плейоф.

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