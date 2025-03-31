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Вперше з часів ЛеБрона: Клівленд здобув 60 перемог в регулярному сезоні НБА

Олексій Погорелов — 31 березня 2025, 15:06
Клівленд Кавальєрс
Клівленд Кавальєрс
Клівленд Кавальєрс

Клівленд Кавальєрс втретє в історії франшизи виграли 60 матчів регулярного сезону НБА.

Про це повідомляє ESPN.

Минулої ночі Кавс обіграли Кліпперс з рахунком 127:122 та закріпилися на першій сходинці таблиці Східної конференції.

Ця перемога стала для команди Кенні Аткінсона вже 60-ю цього сезону, що стало третім найкращим результатом в історії організації.

Востаннє Клівленд вигравав 60+ матчів у сезоні-2009/10, коли команда ЛеБрона Джеймса з Шакілом О'Нілом виграла Схід з результатом 61-21. Проте цей колектив вилетів з плейоф на стадії другого раунду від Бостона (2-4).

Рекорд франшизи був встановлений за рік до цього: Кавальєрс завершили сезон-2008/09 з показником 66-16. Але й тоді вони не змогли дійти до Фіналу НБА, програвши Орландо (2-4) у фінальній серії конференції.

У Клівленда ще є можливість встановити новий особистий рекорд: із результатом 60-15 Кавс мають у запасі ще 7 матчів.

Раніше з'явилася інформація, що Кевін Дюрант може продовжити кар'єру в Сан-Антоніо, де він об'єднається з Віктором Вембаньямою та Де'Аароном Фоксом.

Нагадаємо, що Бостон Селтікс можуть бути змушені обміняти одну зі своїх зірок цього літа через величезний податок на розкіш.

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