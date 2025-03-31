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Бостон буде змушений обміняти одну зі своїх зірок

Олексій Погорелов — 31 березня 2025, 10:26
Крістапс Порзінгіс та Джру Холідей
Крістапс Порзінгіс та Джру Холідей
Basketball Forever

Майбутні фінансові проблеми Бостон Селтікс можуть призвести до того, що клуб буде змушений розстатися з одним зі своїх зіркових гравців.

Про це повідомляє інсайдер НБА Джейк Фішер.

Після продажу франшизи Біллу Чісхолму за 6,1 мільярда доларів "кельти" залишаються командою, яка подолала другий жорсткий поріг стелі зарплат.

Це означає, що Бостон чекає на астрономічну суму податку на розкіш у сезоні-2025/26, яка може вивести загальний фонд заробітної плати та податкові зобов'язання Селтікс за позначку в 500 мільйонів доларів.

У зв'язку із цим Бостону доведеться обміняти когось із пари Крістапс Порзінгіс-Джру Холідей.

"В якийсь момент їм доведеться обміняти когось із гравців. Дві основні зарплати, за якими стежать представники ліги під час можливих майбутніх обмінів – Крістапс Порзінгіс та Джру Холідей", – сказав Фішер.

Наступний сезон стане для Порзінгіса останнім за чинним контрактом, за який він отримає 30,7 мільйона. Його обмін на гравця з мінімальною дворічною угодою може заощадити Селтікс 218 мільйонів податку на розкіш.

Тим часом, Холідей отримає 104,4 мільйона протягом наступних трьох сезонів (опція гравця на останній рік дії контракту).

Нагадаємо, що минулої ночі відбулася масова бійка під час матчу регулярного сезону НБА.

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НБА

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