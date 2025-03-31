Голден Стейт розгромив Сан-Антоніо, Фінікс зазнав ганебної поразки в матчі регулярного чемпіонату НБА
У ніч на 31 березня відбулась низка матчів в межах Національної баскетбольної ліги.
Клівленд переміг Кліпперс і закріпив своє лідерство на Сході за два тижні до завершення регулярного сезону.
Атланта набрала 145 очок, чого вистачило для впевненої перемоги над Мілвокі. Х'юстон і Голден Стейт набрали ще більше – 148 очок. "Воїни" розгромили Сан-Антоніо, а "ракети" познущалися над Фініксом.
Найбільш динамічним вийшов матч у Міннеаполісі. Місцева Міннесота і Детройт догравали гру не в повному складі. У середині другої чверті між баскетболістами відбулася масова штовханина – рефері вилучили відразу п'ятьох гравців, а також головного тренера Пістонс Джей Бі Бікерстаффа.
Клівленд – Кліпперс 127:122 (37:25, 31:39, 37:24, 22:34)
Нью-Йорк – Портленд 110:93 (27:25, 23:33, 29:20, 31:15)
Сан-Антоніо – Голден Стейт 106:148 (27:44, 17:24, 29:43, 33:37)
Новий Орлеан – Шарлотт 98:94 (21:25, 22:27, 31:21, 24:21)
Мілуокі – Атланта 124:145 (44:37, 31:45, 17:36, 32:27)
Міннесота – Детройт 123:104 (20:34, 34:26, 38:23, 31:21)
Філадельфія – Торонто 109:127 (31:32, 18:31, 33:32, 27:32)
Фінікс – Х’юстон 109:148 (24:32, 25:46, 24:34, 36:36)
Нагадаємо, гравець збірної України Артем Пустовий набрав 12 очок у грі з Барселоною в межах 25 туру чемпіонату Іспанії.