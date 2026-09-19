Реал здолав Олімпіакос та став першим в історії переможцем Суперкубку Євроліги

Мадридський Реал здобув перемогу над грецьким Олімпіакосом та став першим в історії переможцем Суперкубку Євроліги, який заснували у цьому році.

Зустріч завершилася із рахунком 93:89.

"Вершкові" зі старту перехопили ініціативу та закрили першу чверть із різницею в 9 очок. Утім, "пірейці "не збиралися так просто складати руки та завдали у наступній 10-хвилинці проблем "королівському" клубу, вигравши її з рахунком 28:23.

Наступну чверть Олімпіакос теж завершив перемогою (29:28), відповідно заключна частина зустрічі пройшла вкрай нервово. Проте у підсумку іспанський гранд все ж взяв своє та виграв черговий титул у своїй історії.

Суперкубок Євроліги

Фінал, 19 вересня

Олімпіакос – Реал Мадрид 89:93 (15:24, 28:23, 29:28, 17:18)

Варто зазначити, що Реал протягом своєї історії 11 разів ставав переможцем Євроліги та 38 разів вигравав чемпіонат Іспанії.

Зауважимо, що український розігруючий "вершкових" Максим Шульга не потрапив до заявки на цей поєдинок.

Утім, 24-річний баскетболіст раніше відіграв 5 хвилини у півфіналі проти Дубаю (98:95) й таким чином теж став володарем Суперкубку Євроліги. Це перший європейський трофей у його кар'єрі.

Нагадаємо, що Шульга став гравцем "королівського" клубу в серпні цього року, перейшовши з Бостон Селтікс. Він виступатиме за мадридську команду протягом наступних двох сезонів.