Букмекери зробили прогноз на сезон НБА

У ніч з 22 на 23 жовтня Бостон прийматиме Нью-Йорк у матчі-відкритті нового сезону Національної баскетбольної асоціації.

Букмекери вважають саме Селтікс головним претендентом на перемогу в НБА. На захист титулу від Бостона фахівці дають коефіцієнт 4,00. Другим ймовірним переможцем плейоф, на думку, буків є Оклахома-Сіті – 8,00.

Суперник Бостона в першому матчі чемпіонату, Нью-Йорк Нікс, знаходяться на третій сходинці серед фаворитів сезону, на їх перемогу в НБА дають коефіцієнт 8,50. Також серед претендентів називають Філадельфію, Денвер, Даллас, та Міннесота.

Новачком року за версією букмекерів стане гравець Далласа Зак Іді або баскетболіст Г'юстон Рід Шеппард, на їх перемогу в цій номінації дають коефіцієнт 4,00 та 6,00.

MVP регулярного сезону, на думку експертів, стане лідер Далласа Лука Дончич, а конкуренцію йому складе гравець Денвера Нікола Йокич. На обох коефіцієнт 4,50. Серед фаворитів також Шей Гілджес-Александр, Янніс Адетокумбо та Джоел Ембіід, на них дають кеф 6,00, 6,50 та 6,50 відповідно.

Букмекери визначили і фаворитів на перемогу в окремих конференціях, так у східній фаворитами залишаються Бостон та Нью-Йорк – 2,60 та 4,50 коефіцієнт від фахівців. Найнижчі шанси на перемогу мають Шарлот, Детройт та Вашингтон, усі мають 500 коефіцієнту на виграш своєї конференції.

На Заході фаворитами вважають Оклахому-Сіті (4,50), Денвер (5,00), а також Міннесоту та Даллас (обидві по 5,50). Зазначимо, що Юта, за яку виступає український баскетболіст Святослав Михайлюк вважається одним з аутсайдерів дивізіону – 500 коефіцієнт. Ще один клубі західної конференції з українцем, Сакраменто, має середні шанси на успіх. Експерти дають 25.0 на вихід команди Олексія Леня в плейоф з першого місця.