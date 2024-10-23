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Букмекери зробили прогноз на сезон НБА

Станіслав Лисак — 23 жовтня, 00:10
Букмекери зробили прогноз на сезон НБА

У ніч з 22 на 23 жовтня Бостон прийматиме Нью-Йорк у матчі-відкритті нового сезону Національної баскетбольної асоціації.

Букмекери вважають саме Селтікс головним претендентом на перемогу в НБА. На захист титулу від Бостона фахівці дають коефіцієнт 4,00. Другим ймовірним переможцем плейоф, на думку, буків є Оклахома-Сіті – 8,00.

Суперник Бостона в першому матчі чемпіонату, Нью-Йорк Нікс, знаходяться на третій сходинці серед фаворитів сезону, на їх перемогу в НБА дають коефіцієнт 8,50. Також серед претендентів називають Філадельфію, Денвер, Даллас, та Міннесота.

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Новачком року за версією букмекерів стане гравець Далласа Зак Іді або баскетболіст Г'юстон Рід Шеппард, на їх перемогу в цій номінації дають коефіцієнт 4,00 та 6,00.

MVP регулярного сезону, на думку експертів, стане лідер Далласа Лука Дончич, а конкуренцію йому складе гравець Денвера Нікола Йокич. На обох коефіцієнт 4,50. Серед фаворитів також Шей Гілджес-Александр, Янніс Адетокумбо та Джоел Ембіід, на них дають кеф 6,00, 6,50 та 6,50 відповідно.

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Букмекери визначили і фаворитів на перемогу в окремих конференціях, так у східній фаворитами залишаються Бостон та Нью-Йорк – 2,60 та 4,50 коефіцієнт від фахівців. Найнижчі шанси на перемогу мають Шарлот, Детройт та Вашингтон, усі мають 500 коефіцієнту на виграш своєї конференції.

На Заході фаворитами вважають Оклахому-Сіті (4,50), Денвер (5,00), а також Міннесоту та Даллас (обидві по 5,50). Зазначимо, що Юта, за яку виступає український баскетболіст Святослав Михайлюк вважається одним з аутсайдерів дивізіону – 500 коефіцієнт. Ще один клубі західної конференції з українцем, Сакраменто, має середні шанси на успіх. Експерти дають 25.0 на вихід команди Олексія Леня в плейоф з першого місця.

NBA Денвер Олексій Лень Юта Святослав Михайлюк Сакраменто Кінгс Даллас Маверікс

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