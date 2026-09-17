Захисник збірної України перейшов в італійський клуб

Український захисник Ілля Тиртишник перейшов до італійської Есперії Олімпії з Кальярі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

28-річний гравець оформив контракт на один сезон. Інші деталі не розголошуються.

Нова команда українця представлена в регіоні Сардинія (Конференція Північ/Захід). Дебютний матч Тиртишника у складі Есперії відбудеться вже 26–27 вересня на виїзді проти Новіпіу Монферрато.

Ілля вже зарекомендував себе в Італії. У сезоні-2023/24 він став найкращим скорером ліги у складі Віоли (Реджо-Калабрія), набираючи в середньому 22,3 очка за матч. Минулого сезону захисник допоміг Баскет Академі Катанцаро вийти до плей-оф із показниками 19,4 очка та 21,2 бала ефективності в середньому за гру.

Раніше повідомлялося, що український баскетболіст Артем Ковальов став гравцем азербайджанського Орду.