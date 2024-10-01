Дніпро підтвердив участь у Кубку Європи ФІБА

Президент Дніпра Валерій Кондратьєв підтвердив, що участь чемпіона Суперліги на груповому етапі Кубка Європи ФІБА.

Про це функціонер повідомив у Facebook.

"Тепер уже офіційно. Дніпро повертається на євроарену і цього сезону зіграє на груповому етапі Кубка ФІБА. Суперники вже відомі. Всі матчі через війну команда зіграє на виїзді. Буде складно, але коли нас це зупиняло. Сподіваюся на самовіддачу нашої команди й підтримку наших вболівальників за кордоном, як це було в Румунії. Дякуємо ЗСУ за можливість грати! Разом до перемоги!" – написав Кондратьєв.

Дніпряни вийшли у груповий етап Кубку Європи ФІБА, як краща команда з трьох, яка програла у кваліфікації.

Нагадаємо, в першому матчі відбору з румунською Констанцою Дніпро переміг з рахунком 71:69, а в другому поступився 71:84. Оскільки різниця м’ячів української команди складає -11, а в інших колективів вона гірша, то саме Дніпро став учасником групового етапу.

Дніпро зіграє у групі D з командами: Анвіл (Польща), Динамо Сассарі (Італія) та Спортинг (Португалія). До наступного раунду вийдуть переможці 10 квартетів, а також шість кращих команд, що займуть другі місця.