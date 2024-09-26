Дніпро розгромно програв Констанці у кваліфікації Кубка Європи ФІБА

Чемпіон України з баскетболу Дніпро зазнав розгромної поразки від румунської Констанци в матчі-відповіді Кубку Європи ФІБА

Уже в першій чверті колектив Володимира Коваля поступився з рахунком 30:18. Після рівної другої 20-хвилинки гравці Дніпра знову провели поганий відрізок, програвши третю чверть 23:13. Старання української команди в заключній частині гри не принесли плодів – 22:14 та загальний рахунок 84:71.

Найрезультативнішими в складі української команди стали Володимир Конєв з 12 очками та Максим Закурдаєв з 11 балами.

У першій грі дніпряни здобули мінімальну перемогу, однак за підсумками двох зустрічей зазнали поразки.

Кубок Європи ФІБА-2024/25

Кваліфікація, перший матч, 24 вересня

Дніпро – Констанца 71:84 (18:30, 18:17, 13:23, 22:14)

Зазначимо, що Дніпро єдиний український клуб, який виступав у єврокубках цього сезону. Констанца напряму вийшла до групового етапу, де її вже чекають французький Шоле, бельгійський Антервпен та швейцарський Фрібург.

Дніпро може потрапити до основного етапу Кубку Європи ФІБА, якщо потрапить до списку трьох найкращих команд, що не змогли подолати відбірковий етап.