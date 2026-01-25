Форвард Юти у матчі з Маямі встановив унікальне клубне досягнення

Центровий Юти Юсуф Нуркич встановив унікальне досягнення в межах франшизи.

Про це повідомила пресслуджба Джаз.

Боснієць оформив трипл-дабл, записавши на свій рахунок 17 очок, 10 підбирань та 12 передач у грі проти Маямі. Форвард став першим гравцем Юти, якому підкорилось таке досягнення у трьох матчах поспіль.

list of Jazz players with three straight triple-doubles in franchise history:



1. Jusuf Nurkić 🇧🇦



that's it, that's the list 🔥#PerformanceLeader presented by @UofUHealth pic.twitter.com/bhYE9Qoaxr — Utah Jazz (@utahjazz) January 25, 2026

Нагадаємо, у попередніх двох матчах Юта переграла Міннесоту (127:122) та програла Сан-Антоніо (109:126).

Загалом цього сезону Юсуф Нуркич зіграв 36 матчів, у яких в середньому набирає 11.2 очок за 26.5 хвилин на паркеті, збирає при цьому 10.2 підбирань та віддає п'ять передач.

Юта наразі посідає 13 місце у Західній конференції, маючи баланс перемог та поразок 15:31.

Раніше захисник Чикаго оформив найшвидший трипл-дабл в історії франшизи.