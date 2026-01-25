Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Форвард Юти у матчі з Маямі встановив унікальне клубне досягнення

Володимир Максименко — 25 січня 2026, 13:40
Юсуф Нуркич рекорд франшизи
Юсуф Нуркич
Юта Джаз

Центровий Юти Юсуф Нуркич встановив унікальне досягнення в межах франшизи. 

Про це повідомила пресслуджба Джаз.

Боснієць оформив трипл-дабл, записавши на свій рахунок 17 очок, 10 підбирань та 12 передач у грі проти Маямі. Форвард став першим гравцем Юти, якому підкорилось таке досягнення у трьох матчах поспіль.

Нагадаємо, у попередніх двох матчах Юта переграла Міннесоту (127:122) та програла Сан-Антоніо (109:126).

Загалом цього сезону Юсуф Нуркич зіграв 36 матчів, у яких в середньому набирає 11.2 очок за 26.5 хвилин на паркеті, збирає при цьому 10.2 підбирань та віддає п'ять передач.

Юта наразі посідає 13 місце у Західній конференції, маючи баланс перемог та поразок 15:31.

Раніше захисник Чикаго оформив найшвидший трипл-дабл в історії франшизи.

НБА Юта Джаз Юсуф Нуркич

Юта Джаз

Очки Михайлюка не врятували Юту від поразки Маямі, Лейкерс в напруженому матчі перемогли Даллас в НБА
Очки Михайлюка не допомогли Юті переграти Сан-Антоніо, Лейкерс поступились Кліпперс в НБА
Юта без Михайлюка знову програла, очки Леброна не врятували Лейкерс від поразки Портленду в НБА
Голден Стейт переграли Нью-Йорк, Юта без Михайлюка поступилась Далласу в НБА
Юта без Михайлюка зазнала нищівної поразки від Шарлотт, Індіана переграла Маямі в НБА

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік