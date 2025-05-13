Індіана розгромом Клівленда повторила історичний рекорд самих Кавальєрс

Індіана Пейсерс повторили рекорд НБА за найбільшою перевагою після першої половини матчу плейоф.

Про це повідомляє сайт ліги.

Історична подія відбулася вчора, 12 травня, під час четвертої гри серії другого раунду, в якій команда Ріка Карлайла здобула перемогу над Клівлендом з рахунком 129:109.

Після перших двох чвертей рахунок на табло показував 80:39 на користь Індіани. Різниця в 41 очко стала найбільшою в історії НБА.

Це повторення рекорду для постсезону, який був встановлений у другому матчі фінальної серії Східної конференції 2017 року. Тоді Клівленд та Бостон пішли на велику перерву за рахунку 72:31 на користь Кавс, які у підсумку виграли матч 130:86.

Нагадаємо, що після перемоги Індіана збільшила свою перевагу в серії, в якій вона лідирує з рахунком 3-1. Наступний матч, який проходитиме на арені Клівленда, може закрити протистояння. Цей поєдинок відбудеться в ніч на завтра, 14 травня. Старт гри запланований на 02:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що Даллас виграв лотерею драфту НБА з 1,8% шансу на перемогу. Маверікс встановили четвертий результат в історії ліги за найменшим відсотком, який переміг.