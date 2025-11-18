Детройт переграв Індіану, Даллас знову програв у НБА

У ніч з 17 на 18 листопада відбулась низка матчів у межах Національної баскетбольної асоціації.

Детройт у результативному поєдинку здолав Індіану, а 36 очок Йокича з 13 передачами не допомогли Денверу здолати Чикаго. Також чергової поразки зазнав Даллас.

НБА – регулярний чемпіонат

18 листопада

Детройт – Індіана 127:112 (26:21, 36:25, 31:29, 34:37)

Клівленд – Мілуокі 118:106 (26:33, 33:24, 33:31, 26:18)

Філадельфія – Кліпперс 106:108 (25:33, 21:23, 27:27, 37:25)

Маямі – Нью-Йорк 115:113 (25:20, 30:31, 28:31, 32:31)

Торонто – Шарлотт 110:108 (28:24, 29:28, 28:31, 25:25)

Міннесота – Даллас 120:96 (34:21, 27:23, 37:22, 22:30)

Нью-Орлеан – Оклахома 109:126 (24:49, 32:20, 24:36, 29:21)

Денвер – Чикаго 127:130 (28:30, 36:33, 29:40, 34:27)

Напередодні Юта зі Святославом Михайлюком переграла Чикаго, а Нью-Орлеан поступився ГСВ.