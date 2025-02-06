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Шанси ще є: жіноча збірна України зіграє проти Португалії у кваліфікації Євробаскета-2025

Микола Дендак — 6 лютого 2025, 10:43
Шанси ще є: жіноча збірна України зіграє проти Португалії у кваліфікації Євробаскета-2025
ФБУ

Сьогодні, 6 лютого, жіноча збірна України зіграє на виїзді проти Португалії у відборі на чемпіонат Європи-2025.

Поєдинок розпочнеться о 21:00 за київським часом. Дивіться пряму онлайн-трансляцію, організовану ФБУ, на сайті "Чемпіон".

Ця гра може стати вирішальною в плані боротьби України за вихід на Євробаскет. Для збереження шансів українкам необхідно перемогти Португалію у 15+ очок. Проте й цього може не вистачити.

Треба також здолати Північну Македонію (9 лютого) та вболівати за Сербію в матчі проти португальців. І сподіватися, що Україна отримає путівку з 2 місця (виходить 4 команди з восьми других місць).

Євробаскет-2025. Жінки, кваліфікація
Група G. Коїмбра, Португалія
6 лютого

21:00 Португалія – Україна

Нагадаємо, напередодні жіноча збірна України оприлюднила заявку на два останні матчі групового етапу кваліфікації Євробаскету 2025 року.

Жіночий чемпіонат Європи з баскетболу пройде влітку цього року в Чехії, Німеччині, Італії та Греції. Кожна з країн прийматиме поєдинки однієї з чотирьох груп фінальної частини турніру. Усі матчі плейоф проходитимуть в Греції.

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