Стала відома заявка жіночої збірної України на фінальні матчі відбору на Євробаскет-2025

Жіноча збірна України оприлюднила заявку на два останні матчі групового етапу кваліфікації Євробаскету 2025 року.

Список баскетболісток був опублікований на сайті ФБУ.

Тренерський штаб збірної на чолі з Євгеном Мурзіним визначився з розширеним складом команди.

Заявка жіночої збірної України

Захисниці

Дар’я Дубнюк (Полонія, Польща);

Вікторія Балабан (Нептунас, Литва);

Наталія Цюбик (Наполі, Італія);

Богдана Лапхан (Франківськ-Прикарпаття, Україна);

Анжеліка Ляшко (Франківськ-Прикарпаття, Україна).

Форварди

Аліна Ягупова (Валенсія, Іспанія);

Кристина Філевич (Київ-Баскет, Україна);

Олена Бойко (Егаді Яхт Гольфобаскет, Італія);

Христина Кулєша (Нови Загреб, Хорватія);

Віра Грималюк (Шамарін, Словаччина);

Тетяна Юркевічус (Брексія, Італія);

Центрові

Міріам Уро-Нілє (Ньон, Швейцарія);

Євгенія Путра (Ружомберок, Словаччина);

Вероніка Любінець (Локомотив Трутнов, Чехія).

ФБУ

Наступними суперниками збірної України стануть Португалія (6 лютого) та Північна Македонія (9 лютого).

На даний момент українки посідають третє місце групи G, вигравши один з чотирьох матчів.

Зазначимо, що на Євробаскет-2025 вийдуть переможці 8 груп, а також чотири найкращі команди, що посіли другі місця в своїх квартетах.

Жіночий чемпіонат Європи з баскетболу пройде влітку цього року в Чехії, Німеччині, Італії та Греції. Кожна з країн прийматиме поєдинки однієї з чотирьох груп фінальної частини турніру. Усі матчі плейоф проходитимуть в Греції.