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Стала відома заявка жіночої збірної України на фінальні матчі відбору на Євробаскет-2025

Олексій Погорелов — 19 січня 2025, 12:24
Стала відома заявка жіночої збірної України на фінальні матчі відбору на Євробаскет-2025
Жіноча збірна України
ФБУ

Жіноча збірна України оприлюднила заявку на два останні матчі групового етапу кваліфікації Євробаскету 2025 року.

Список баскетболісток був опублікований на сайті ФБУ.

Тренерський штаб збірної на чолі з Євгеном Мурзіним визначився з розширеним складом команди.

Заявка жіночої збірної України

Захисниці

  • Дар’я Дубнюк (Полонія, Польща);
  • Вікторія Балабан (Нептунас, Литва);
  • Наталія Цюбик (Наполі, Італія);
  • Богдана Лапхан (Франківськ-Прикарпаття, Україна);
  • Анжеліка Ляшко (Франківськ-Прикарпаття, Україна).

Форварди

  • Аліна Ягупова (Валенсія, Іспанія);
  • Кристина Філевич (Київ-Баскет, Україна);
  • Олена Бойко (Егаді Яхт Гольфобаскет, Італія);
  • Христина Кулєша (Нови Загреб, Хорватія);
  • Віра Грималюк (Шамарін, Словаччина);
  • Тетяна Юркевічус (Брексія, Італія);

Центрові

  • Міріам Уро-Нілє (Ньон, Швейцарія);
  • Євгенія Путра (Ружомберок, Словаччина);
  • Вероніка Любінець (Локомотив Трутнов, Чехія).
ФБУ
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Наступними суперниками збірної України стануть Португалія (6 лютого) та Північна Македонія (9 лютого).

На даний момент українки посідають третє місце групи G, вигравши один з чотирьох матчів.

Зазначимо, що на Євробаскет-2025 вийдуть переможці 8 груп, а також чотири найкращі команди, що посіли другі місця в своїх квартетах.

Жіночий чемпіонат Європи з баскетболу пройде влітку цього року в Чехії, Німеччині, Італії та Греції. Кожна з країн прийматиме поєдинки однієї з чотирьох груп фінальної частини турніру. Усі матчі плейоф проходитимуть в Греції.

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