Стала відома заявка жіночої збірної України на фінальні матчі відбору на Євробаскет-2025
Жіноча збірна України оприлюднила заявку на два останні матчі групового етапу кваліфікації Євробаскету 2025 року.
Список баскетболісток був опублікований на сайті ФБУ.
Тренерський штаб збірної на чолі з Євгеном Мурзіним визначився з розширеним складом команди.
Заявка жіночої збірної України
Захисниці
- Дар’я Дубнюк (Полонія, Польща);
- Вікторія Балабан (Нептунас, Литва);
- Наталія Цюбик (Наполі, Італія);
- Богдана Лапхан (Франківськ-Прикарпаття, Україна);
- Анжеліка Ляшко (Франківськ-Прикарпаття, Україна).
Форварди
- Аліна Ягупова (Валенсія, Іспанія);
- Кристина Філевич (Київ-Баскет, Україна);
- Олена Бойко (Егаді Яхт Гольфобаскет, Італія);
- Христина Кулєша (Нови Загреб, Хорватія);
- Віра Грималюк (Шамарін, Словаччина);
- Тетяна Юркевічус (Брексія, Італія);
Центрові
- Міріам Уро-Нілє (Ньон, Швейцарія);
- Євгенія Путра (Ружомберок, Словаччина);
- Вероніка Любінець (Локомотив Трутнов, Чехія).
Наступними суперниками збірної України стануть Португалія (6 лютого) та Північна Македонія (9 лютого).
На даний момент українки посідають третє місце групи G, вигравши один з чотирьох матчів.
Зазначимо, що на Євробаскет-2025 вийдуть переможці 8 груп, а також чотири найкращі команди, що посіли другі місця в своїх квартетах.
Жіночий чемпіонат Європи з баскетболу пройде влітку цього року в Чехії, Німеччині, Італії та Греції. Кожна з країн прийматиме поєдинки однієї з чотирьох груп фінальної частини турніру. Усі матчі плейоф проходитимуть в Греції.