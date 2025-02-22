Збірна України втратила двох гравців перед матчем з Португалією

Іссуф Санон та Андрій Войналович не зіграють за збірну України в матчі проти Португалії у межах відбору на Євробаскет-2025.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Захисник Іссуф Санон пропустить гру через травму задньої поверхні стегна. В той час як форвард Андрій Войналович, не зіграє через хворобу.

Їх замінять центровий Максим Кличко, а також захисник Михайло Бублик.

Напередодні "синьо-жовті" поступились Словенії та втратила шанси на вихід у фінальну частину чемпіонату Європи-2025.

Після 5 турів в українців жодної перемоги у відборі та остання сходинка в турнірній таблиці. Зазначимо, у фінальний раунд вийдуть три команди, які посядуть найвищі місця в кожній групі, за винятком груп, до яких входять співгосподарі Євробаскету-2025 (Кіпр, Фінляндія, Польща та Латвія).

Зустріч з Португалією відбудеться у понеділок, 24 лютого.

Нагадаємо, що напередодні матчу зі Словенією Чемпіон поспілкувався з головним тренером збірної України Айнарсом Багатскісом. Латвійський фахівець розповів про підготовку команди до відбору на Євробаскет-2025 та емоції від повернення в національну команду.