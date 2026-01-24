Понад 20 очок Шульги не допомогли Селтікс переграти Грінсборо у G-лізі
Український гравець Мен Селтікс Максим Шульга набрав 21 очко у матчі G-ліги проти Грінсборо.
Також на рахунку плеймейкера два підбирання та 8 передач. У підсумку, результативність Шульги не допомогла Бостону здобути перемоги – 112:122.
Нагадаємо, що українець опинився в Бостоні за підсумком драфту НБА 2025 року. 23-річний українець виступав за "кельтів" у Літній Лізі, після чого отримав лімітований ігровий час від Джо Маззулли у передсезонних матчах.
Раніше Шульга отримав трансферний бан від ФІБА. Причиною стали борги гравця італійському агентству Sigma Srl у розмірі 180 тисяч доларів.