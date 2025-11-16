Результативність Шульги допомогла Мен Селтікс переграти Лонг-Айленд
Максим Шульга
Getty Images
Українець Максим Шульга провів результативний матч у складі Мен Селтікс в G-лізі, а його команда у підсумку перемогла Лонг-Айлденд Нетс.
23-річний баскетболіст провів на паркеті 35 хвилин, за які записав на свій рахунок 12 очок та зібрав 7 підбирань. Також у його активі 7 передач та чотири перехоплення.
Сам матч завершився з рахунком 127:116 на користь Мен Селтікс.
Нагадаємо, що Бостон задрафтував Максима під 57 піком. До цього з 17 років він грав у NCAA.
Напередодні Шульга отримав трансферний бан від ФІБА.