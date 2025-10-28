Шанс розвитку та адаптації: Шульга вперше потренувався із фарм-клубом Бостон Селтікс у G-Лізі

Український баскетболіст Максим Шульга приєднався до тренувального табору Мен Селтікс, фарм-клубу Бостон Селтікс у G-Лізі.

Про це повідомляє сайт НБА.

Вчора, 27 жовтня, Мен Селтікс приїхали до Портленду, де проходитиме тренувальний табір. Серед 17 гравців команди опинився Максим Шульга, який, як і Амарі Вільямс та Рон Харпер-молодший, перебуває на двосторонньому контракті.

До 6 листопада тренерський штаб Мена на чолі з Філом Прессі має визначитися, хто із цих 17 баскетболістів увійде до заявки команди на сезон. У ростері є 13 місць.

☘️ Time to get to work. Training camp starts at the Expo on Monday. Read about the newest additions to the roster with the link below.https://t.co/ZUzCG32cTh pic.twitter.com/diRaCCDRXv — Maine Celtics (@MaineCeltics) October 25, 2025

Коментуючи своє перше тренування з Меном, Максим назвав свої цілі перебуваання у лізі розвитку.

" Грати вільно. Отримувати досвід, бо це динаміка НБА. Вгору-вниз, дуже швидко, тож треба грати вільно, не зациклюватись на цьому. Отримувати досвід і навчатися якомога більше за допомогою живих повторень. Я думаю, що це можливість розвиватися та адаптуватися до стилю НБА", – сказав Шульга.

Дебютувати за Мен Селтікс Максим Шульга може в ніч на 8 листопада, коли відбудеться гра попереднього раунду G-Ліги проти Грінсборо Сворм.

Нагадаємо, що Максим Шульга опинився в Бостоні за підсумком драфту НБА 2025 року. 23-річний українець виступав за "кельтів" у Літній Лізі, після чого отримав лімітований ігровий час від Джо Маззулли у передсезонних матчах.