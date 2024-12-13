Син ЛеБрона встановив рекорд кар'єри з результативності у дебютній виїзній грі
Захисник Лос-Анджелес Лейкерс Бронні Джеймс, який зараз виступає у складі фарм-клубу "озерників", встановив особистий рекорд результативності.
Про це повідомляє The Athletic.
У своїй першій виїзній грі за Саут-Бей Лейкерс проти Веллі Санз (100:106) 20-річний син ЛеБрона Джеймса набрав 30 очок, три підбирання, два асисти, одне перехоплення та один блок-шот.
Це виявився його найкращий показник за набраними очками після того, як він випустився з університету.
Джеймс-молодший нещодавно пропустив кілька тижнів через забій кістки лівої п'яти.
Цього сезону він взяв участь у семи матчах за Лос-Анджелес в НБА, набираючи у середньому 0,6 очка, 0,1 підбирання та 0,3 передачі.
Нагадаємо, що Бронні Джеймс може опинитися у Голден Стейт, який розглядає варіант з обміном його батька ЛеБрона.