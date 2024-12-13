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Син ЛеБрона встановив рекорд кар'єри з результативності у дебютній виїзній грі

Олексій Погорелов — 13 грудня 2024, 15:20
Син ЛеБрона встановив рекорд кар'єри з результативності у дебютній виїзній грі
Бронні Джеймс
Bleacher Report

Захисник Лос-Анджелес Лейкерс Бронні Джеймс, який зараз виступає у складі фарм-клубу "озерників", встановив особистий рекорд результативності.

Про це повідомляє The Athletic.

У своїй першій виїзній грі за Саут-Бей Лейкерс проти Веллі Санз (100:106) 20-річний син ЛеБрона Джеймса набрав 30 очок, три підбирання, два асисти, одне перехоплення та один блок-шот.

Це виявився його найкращий показник за набраними очками після того, як він випустився з університету.

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Джеймс-молодший нещодавно пропустив кілька тижнів через забій кістки лівої п'яти.

Цього сезону він взяв участь у семи матчах за Лос-Анджелес в НБА, набираючи у середньому 0,6 очка, 0,1 підбирання та 0,3 передачі.

Нагадаємо, що Бронні Джеймс може опинитися у Голден Стейт, який розглядає варіант з обміном його батька ЛеБрона.

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