Запоріжжя обіграло Рівне та зрівняло рахунок в серії плейоф Суперліги

У суботу, 5 квітня, в межах чвертьфіналу плейоф Суперліги відбувся матч, у якому Запоріжжя перемогло Рівне.

Майже вся дистанція поєдинку проходила за рівної гри команд, ніхто не міг дістатися двозначної переваги в рахунку. До початку четвертої чверті суперники регулярно обмінювалися лідерством в матчі.

Але ситуація почала змінюватися наприкінці третьої 10-хвилинки, а на старті наступної вона повністю перейшла під контроль підопіних Валерія Плеханова.

Запоріжцям вдалося відірватися на 15 очок, чого вистачило, щоб без нервів закрити матч та зрівняти рахунок в серії після поразки в попередній зустрічі.

Суперліга України з баскетболу – плейоф

1/4 фіналу, другий матч, 5 квітня

Запоріжжя – Рівне 82:67 (21:21, 18:16, 24:20, 19:10) – рахунок у серії 1-1

Запоріжжя: Ніколайчук (17 + 9 підбирань), Мур (14), Бах (13), Хохоник (12 + 6 підбирань + 7 передач + 5 втрат), Величко (9), Нікітін (8 + 9 підбирань + 3 блок-шоти), Буц (3 + 10 підбирань), Новіков (3), Петренко (3), Дмитренко (0).

Рівне: Поносов (19 + 5 передач + 3 перехоплення + 4 втрати), Шепелєв (15 + 5 підбирань), Тимошук (10 + 6 підбирань + 5 передач + 3 перехоплення), Герасимчук (6 + 9 підбирань), Ковалевський (6), Гарбар (4 + 5 підбирань), Шептицький (4 + 4 втрати), Михайлович (3).

Третій матч серії, який визначить команду-учасницю півфінальної стадії плейоф Суперліги відбудеться у Рівному 8 квітня.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 квітня, визначився ще один учасник півфіналу плейоф Суперліги в результаті протистояння між Дніпром та Говерлою.