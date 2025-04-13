Дніпро розгромною перемогою над Черкаськими Мавпами розпочав півфінальну серію Суперліги

Сьогодні, 13 квітня, стартувала півфінальна стадія плейоф Суперліги України з баскетболу.

В першій серії 1/2 фіналу зійшлися команди, які дуже добре знають одна одну: Дніпро приймав Черкаські Мавпи.

Перша чверть налаштовувала на те, що вболівальники зможуть розраховувати на інтригу в цьому протистоянні – рахунок був 19:18 за підсумками перших 10 хвилин гри.

Але далі команда Володимира Коваля, яка цього сезону жодного разу не програвала, почала нарощувати відрив, із чим гості нічого не могли зробити.

У підсумку на старті заключної чверті відставання підопічних Дмитра Нагорного становило -25. І хоча вони змогли трохи скоротити його, фінальна сирена зафіксувала перемогу Дніпра з рахунком 63:48.

Суперліга України з баскетболу – плейоф

1/2 фіналу, перший матч, 13 квітня

Дніпро – Черкаські Мавпи 63:48 (19:18, 16:8, 15:7, 13:15)

Дніпро: Тимофеєнко (16 + 8 підбирань + 6 передач), Горобченко (10 + 10 підбирань + 6 передач + 6 втрат), Закурдаєв (9), Сипало (9 + 7 підбирань), Загреба (8 + 6 підбирань), Конєв (6 + 5 підбирань + 4 перехоплення), Дубоненко (5), Бондарчук (0), Сорочан (0).

Черкаські Мавпи: Клебан (12 + 9 підбирань), Агафонов (9), Кошевацький (8), Марченко (5), Дюпрі (5), Клімов (3), Упир (3), Пирогов (0), Фесун (0).

Серія переїжджає до Черкас, де 16 квітня відбудеться друга гра. Оскільки серія триватиме до двох перемог, результат цієї зустрічі може призвести як до третього матчу, так і до визначення першого фіналіста Суперліги.

Нагадаємо, що в паралельному півфіналі зійдуться Київ-Баскет та Рівне. Перший матч цього протистояння пройде завтра, 14 квітня. Старт гри запланований на 18:00.