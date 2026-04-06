Друге фіаско поспіль для Лейкерс, 17 очок Михайлюка не врятували Юту від розгрому у регулярному чемпіонаті НБА
У ніч проти 6 квітня відбулася ціла низка матчів регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.
Найрозгромнішу перемогу оформила Оклахома-Сіті, яка з різницею у 35 балів розтрощила Юту Святослава Михайлюка, який набрав 17 очок.
Лейкерс зазнав другої поразки поспіль. На цей раз "озерники" програли Далласу, тоді як Г'юстон вирвав перемогу у Голден Стейт із різницею лише в один бал.
НБА – регулярний чемпіонат
6 квітня
Клівленд – Індіана 1176108 (31:32, 24:26, 35:33, 27:17)
Міннесота – Шарлот 108:122 (21:29, 39:26, 19:34, 29:33)
Нью-Орлеан – Орландо 108:112 (28:29, 32:23, 28:29, 20:31)
Оклахома-Сіті – Юта 146:111 (40:25, 35:29, 33:27, 38:30)
Даллас – Лейкерс 134:128 (41:30, 26:31, 40:36, 27:31)
Сакраменто – Кліпперс 109:138 (32:42, 27:29, 20:36, 30:31)
Голден Стейт – Г'юстон 116:117 (31:26, 22:29, 29:37, 34:25)
Напередодні генеральний секретар Федерації баскетболу України Володимир Драбіковський анонсував повернення захисника Юти Святослава Михайлюка на матчі відбору на чемпіонат світу-2027.