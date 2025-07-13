Україна U-20 зазнала другої поразки поспіль на Євробаскеті-2025

Сьогодні, 13 липня, відбувся другий матч збірної України U-20 у межах групового етапу чемпіонату Європи 2025 року.

Після того, як "синьо-жовті" зазнали прикрої поразки від Німеччини (62:64) грі першого туру, підопічні Валерія Плеханова вийшли на поєдинок проти Бельгії.

Як і у випадку з німцями, гра з бельгійцями вийшла дуже рівною, лідер якої доволі часто мінявся. Це призвело до того, що на велику перерву команди пішли за мінімальної переваги українців.

На жаль, після ще однієї рівної чверті, у заключній 10-хвилинці Україна дозволила супернику відірватися на дистанцію 10 очок, яку команда Плеханова не змогла відіграти. Як підсумок – друга поразка на турнірі, цього разу із рахунком 55:65.

Євробаскет-2025 U-20 – груповий етап

Група C, 2 тур, 13 липня

Україна – Бельгія 55:65 (12:10, 19:20, 14:15, 10:20)

В іншому матчі групи C Німеччина здобула другу перемогу поспіль, обігравши Італію з рахунком 71:67.

Ці результати опустили Україну з двома очками на останнє місце квартету. В останньому турі українська збірна зіграє з італійськими однолітками. Ця зустріч відбудеться завтра, 14 липня, о 20:30 за київським часом.

Нагадаємо, що всі команди, які грають на Євробаскеті-2025, вийдуть до плейоф. На груповому етапі вони сперечаються тільки за місце, з якого вони туди кваліфікуються.