Плеханов розповів, чи поїде Лохманчук на Євробаскет-2025

Головний тренер молодіжної збірної України Валерій Плеханов прокоментував перемогу нашої команди в другому спарингу проти Фінляндії U-20 та, зокрема, згадав і про травму одного з лідерів молодіжної збірної Луки Лохманчука.

Коментар Плеханова наводить ФБУ.

Наставник збірної залишився задоволеним діями своїх підопічних. Однак у команді є проблеми з травмами та пошкодженнями деяких гравців.

"З неприємного – отримав пошкодження Сипало. Добиваючи м’яч згори, на жаль, трохи травмував плече і ми вирішили не ризикувати його здоровʼям. Сподіваюся, що за пару днів він повернеться до тренувань. Щодо ситуації з травмою Лохманчука, було погоджено, що він у будь-якому випадку братиме участь у чемпіонаті Європи та увійде до фінального складу на турні р", – заявив Плеханов.

Другий матч проти фінів став останнім в рамках підготовки до чемпіонату Європи в Дивізіоні А. Наша збірна зуміла взяти реванш за поразку у першому поєдинку.

Євробаскет-2025 у дивізіоні А серед молодіжних чоловічих збірних пройде в грецькому Іракліоні з 12 до 20 липня. Збірна України потрапила до групи С, де зіграє з Бельгією, Німеччиною та Італією.

Раніше став відомий календар баскетбольних змагань збірних України на це літо.