Коли дивитися матчі збірних: календар баскетбольних змагань на літо

Цього літа українські збірні з баскетболу та баскетболу 3х3 стануть учасниками низки змагань.

Календар публікує Федерація баскетболу України.

Зокрема, національна чоловіча збірна стартує у відборі на чемпіонат світу 2027 року, молодіжна збірна повертається у Дивізіон А, а жіноча збірна України з баскетболу 3х3 – виступить на чемпіонаті світу.

Національна чоловіча збірна, пре-кваліфікаційний турнір на ЧС-2027:

6 серпня Швейцарія – Україна

9 серпня Україна – Словаччина

ФБУ

16 серпня Україна – Швейцарія

20 серпня Словаччина – Україна

Молодіжні збірні:

4-13 липня Євробаскет U-18 серед дівчат у Дивізіоні В (Вільнюс-Алітус, Литва)

4 липня 10:30, Косово – Україна

5 липня 20:30, Україна – Азербайджан

6 липня 20:30, Україна – Боснія та Герцеговина

8 липня 18:00, Литва – Україна

9 липня 13:00, Україна – Ісландія

ФБУ

Євробаскет U-20 серед хлопців у Дивізіоні А (Іракліон, Греція)

12 липня 18:00, Німеччина – Україна

13 липня 20:30, Україна – Бельгія

14 липня 20:30, Італія – Україна

Євробаскет U-18 серед хлопців у Дивізіоні В (Пітешті, Румунія)

25 липня 18:00, Данія – Україна

26 липня 20:30, Україна – Азербайджан

27 липня 18:00, Україна – Румунія

29 липня 13:00, Грузія – Україна

30 липня 20:30, Україна – Португалія

Євробаскет U-20 серед дівчат у Дивізіоні В (Мішкольц, Угорщина)

2 серпня 21:00, Великобританія – Україна

3 серпня 18:30 Україна – Ірландія

Євробаскет U-16 серед хлопців у Дивізіоні В (Скоп'є, Північна Македонія)

7 серпня Україна – Данія

8 серпня Нідерланди – Україна

9 серпня Ісландія – Україна

11 серпня Україна – Косово

12 серпня Хорватія – Україна

Євробаскет U-16 серед дівчат у Дивізіоні В (Стамбул, Туреччина)

20 серпня 20:30, Україна – Болгарія

21 серпня 20:30, Литва – Україна

24 серпня 20:30, Україна – Греція

25 серпня 18:00, Північна Македонія – Україна

Баскетбол 3х3

12-14 червня, Ліга націй, Відень (Австрія). Чоловіча та жіноча збірні U-23 3х3. Зона Europe 4

23-29 червня, Чемпіонат світу, Улан-Батор (Монголія). Національна жіноча збірна України

24 червня 13:00, Іспанія – Україна 14:50,Україна – Німеччина

26 червня 13:25, Україна – Бразилія 15:15, Монголія – Україна

Нещодавно стало відомо, що один із найкращих українських баскетболістів в історії Сергій Гладир буде асистентом Айнарса Багатскіса в національній збірній.