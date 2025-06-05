Коли дивитися матчі збірних: календар баскетбольних змагань на літо
Цього літа українські збірні з баскетболу та баскетболу 3х3 стануть учасниками низки змагань.
Календар публікує Федерація баскетболу України.
Зокрема, національна чоловіча збірна стартує у відборі на чемпіонат світу 2027 року, молодіжна збірна повертається у Дивізіон А, а жіноча збірна України з баскетболу 3х3 – виступить на чемпіонаті світу.
Національна чоловіча збірна, пре-кваліфікаційний турнір на ЧС-2027:
6 серпня Швейцарія – Україна
9 серпня Україна – Словаччина
16 серпня Україна – Швейцарія
20 серпня Словаччина – Україна
Молодіжні збірні:
4-13 липня Євробаскет U-18 серед дівчат у Дивізіоні В (Вільнюс-Алітус, Литва)
4 липня 10:30, Косово – Україна
5 липня 20:30, Україна – Азербайджан
6 липня 20:30, Україна – Боснія та Герцеговина
8 липня 18:00, Литва – Україна
9 липня 13:00, Україна – Ісландія
Євробаскет U-20 серед хлопців у Дивізіоні А (Іракліон, Греція)
12 липня 18:00, Німеччина – Україна
13 липня 20:30, Україна – Бельгія
14 липня 20:30, Італія – Україна
Євробаскет U-18 серед хлопців у Дивізіоні В (Пітешті, Румунія)
25 липня 18:00, Данія – Україна
26 липня 20:30, Україна – Азербайджан
27 липня 18:00, Україна – Румунія
29 липня 13:00, Грузія – Україна
30 липня 20:30, Україна – Португалія
Євробаскет U-20 серед дівчат у Дивізіоні В (Мішкольц, Угорщина)
2 серпня 21:00, Великобританія – Україна
3 серпня 18:30 Україна – Ірландія
Євробаскет U-16 серед хлопців у Дивізіоні В (Скоп'є, Північна Македонія)
7 серпня Україна – Данія
8 серпня Нідерланди – Україна
9 серпня Ісландія – Україна
11 серпня Україна – Косово
12 серпня Хорватія – Україна
Євробаскет U-16 серед дівчат у Дивізіоні В (Стамбул, Туреччина)
20 серпня 20:30, Україна – Болгарія
21 серпня 20:30, Литва – Україна
24 серпня 20:30, Україна – Греція
25 серпня 18:00, Північна Македонія – Україна
Баскетбол 3х3
12-14 червня, Ліга націй, Відень (Австрія). Чоловіча та жіноча збірні U-23 3х3. Зона Europe 4
23-29 червня, Чемпіонат світу, Улан-Батор (Монголія). Національна жіноча збірна України
24 червня 13:00, Іспанія – Україна 14:50,Україна – Німеччина
26 червня 13:25, Україна – Бразилія 15:15, Монголія – Україна
Нещодавно стало відомо, що один із найкращих українських баскетболістів в історії Сергій Гладир буде асистентом Айнарса Багатскіса в національній збірній.