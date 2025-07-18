Це наш рівень, – Плеханов прокоментував п'яту поразку поспіль України U-20 на Євробаскеті-2025

Головний тренер збірної України U-20 Валерій Плеханов поділився своїми думками щодо чергової поразки його команди на чемпіонаті Європи 2025 року.

Слова 53-річного фахівця наводить сайт ФБУ.

Вчора, 17 липня, "синьо-жовті" програли одноліткам з Чехії (65:85) у матчі за 9-16 місця Євробаскета-2025. За словами Плеханова, жоден з гравців молодіжної збірної не зіграв на своєму рівні.

"Після матчу глибоке розчарування від якості нашої гри. Я вважаю, що ми з тренерським штабом не змогли знайти слова, які змусили б хлопців не поступатися в єдиноборствах. Пояснити якимись логічними речами те, що у вирішальному матчі з гри випадають 12 із 12 гравців, дуже важко. Програні всі єдиноборства – і в захисті, і в нападі. У нас 26 втрат, 15 підбирань суперники забрали під нашим щитом, 34 очки чехи набрали у швидкому нападі.

Установки на гру виконано не було: ми не змогли зупинити швидкий напад – ми знали, що це сильна сторона суперника, яку треба нівелювати. Але головне, що я не можу пояснити – це нестачу енергії, без якої неможливо виграти.

Ми знали, що в цьому матчі мали віддати все, але, на жаль, провалили старт і після цього не змогли повернутися в гру. Не хочу нікого звинувачувати – це наш рівень. Якщо б мене спитали, що б я поміняв… Я б нічого не міняв, адже, проблема в тому, що вся команда випадає з гри, і за весь матч я не зміг знайти пʼятірку, яка могла б нормально відзахищатися", – сказав Плеханов.