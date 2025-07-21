Я розраховував на кращу якість гри: Плеханов прокоментував виступ молодіжної збірної на ЧЄ

Головний тренер молодіжної збірної України Валерій Плеханов прокоментував виступ нашої команди на чемпіонаті Європи U-20 в Дивізіоні А.

Його коментар публікує ФБУ.

Наставник збірної попросив вибачення у вболівальників за невдалий виступ. За його словами, гравцям не вдалося реалізувати всі тренерські ідеї.

"Важко відразу знайти причини того, що сталося, адже у нас був досвід, це був не перший чемпіонат Європи для мене. Я розраховував на кращу якість гри. Але треба виокремити певні моменти, зокрема, що ніхто із гравців жодної секунди не грав у Дивізіоні А, і чекати, що вони відразу демонструватимуть яскраву гру на цьому рівні, не доводилося. Але те, що ми виглядатимемо настільки блідо, я не очікував", – заявив Плеханов.

Тренер зазначив, що більшість гравців, окрім Сушкіна та Сипала, отримують мало ігрового часу у своїх клубах. На думку Валерія Плеханова, баскетболісти не справилися ментально та психологічно.

"Хлопці ментально не були готові до відповідальності, яка на них впала. Ми реально дивимось на речі, розуміючи, що у нас йде війна, і більшість гравців виступають за кордоном, але головний момент – вони не отримують достатньо ігрового часу. Сумарний рівень команди – це поєднання рівня гравців, і, на жаль, у нас він виявився дуже низьким. Тому нам не вдалося втілити ідеї в життя" , – зазначив наставник.

Нагадаємо, що Україна програла всі сім матчів та посіла останнє місце. Таким чином наша збірна знову вилетіла в Дивізіон В.