Українського баскетболіста було затримано при спробі перетнути кордон у незаконний спосіб

При спробі перетнути український кордон у незаконний спосіб було затримано баскетболіста Київ-Баскета.

Як стало відомо Чемпіону, цим гравцем виявився 26-річний захисник Вадим Заплотницький. За даними джерела УП в правоохоронних органах, Вадима Заплотницького затримували 12 травня при спробі незаконного перетину кордону в складі групи осіб на Буковині.

Заплотницького було визнано найкращим гравцем захисного плану в Суперлізі-2023/24. Також він допоміг своїй команді здобути бронзові медалі національної першості.