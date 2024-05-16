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Українського баскетболіста було затримано при спробі перетнути кордон у незаконний спосіб

Андрій Твердохліб — 16 травня, 15:52
Українського баскетболіста було затримано при спробі перетнути кордон у незаконний спосіб

При спробі перетнути український кордон у незаконний спосіб було затримано баскетболіста Київ-Баскета.

Як стало відомо Чемпіону, цим гравцем виявився 26-річний захисник Вадим Заплотницький. За даними джерела УП в правоохоронних органах, Вадима Заплотницького затримували 12 травня при спробі незаконного перетину кордону в складі групи осіб на Буковині.

Заплотницького було визнано найкращим гравцем захисного плану в Суперлізі-2023/24. Також він допоміг своїй команді здобути бронзові медалі національної першості.

Вадим Заплотницький

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