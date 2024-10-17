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Баскетболіст, який намагався втекти з України, потрапив у заявку Харківських Соколів на Вищу лігу

Ігор Чернявський — 17 жовтня, 01:35
Баскетболіст, який намагався втекти з України, потрапив у заявку Харківських Соколів на Вищу лігу
БК Київ-Баскет

27-річний форвард Вадим Заплотинський потрапив у заявку Харківських Соколів на сезон Вищої ліги-2024/25.

Про це стало відомо з заявочного листа команди на сайті Федерації баскетболу України.

Нагадаємо, у травні цього року Заплотинський у складі групи осіб намагався перетнути державний кордон у незаконний спосіб. За даними джерел Української Правди в правоохоронних органах, баскетболісту не вдалося виїхати з України – його та інших втікачів було затримано.

У сезоні-2023/24 Заплотинський виступав за Київ-Баскет. Він став найкращим гравцем захисного плану в Суперлізі, допомігши своїй команді фінішувати на третьому місці.

Вища ліга Харківські Соколи Вадим Заплотинський

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