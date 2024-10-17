Баскетболіст, який намагався втекти з України, потрапив у заявку Харківських Соколів на Вищу лігу

27-річний форвард Вадим Заплотинський потрапив у заявку Харківських Соколів на сезон Вищої ліги-2024/25.

Про це стало відомо з заявочного листа команди на сайті Федерації баскетболу України.

Нагадаємо, у травні цього року Заплотинський у складі групи осіб намагався перетнути державний кордон у незаконний спосіб. За даними джерел Української Правди в правоохоронних органах, баскетболісту не вдалося виїхати з України – його та інших втікачів було затримано.

У сезоні-2023/24 Заплотинський виступав за Київ-Баскет. Він став найкращим гравцем захисного плану в Суперлізі, допомігши своїй команді фінішувати на третьому місці.