Першу ігрову майку Джордана продали на аукціоні за 4 мільйони доларів

Аукціонний дім Sotheby's продав першу ігрову майку Майкла Джордана за неймовірні 4,250 млн доларів.

Про це повідомляє ESPN.

Зазначається, що цей лот – оригінальна ігрова майка, у якій баскетболіст дебютував в НБА у сезоні-1984/85. За своєю вартістю, це п'ята джерсі, серед усіх проданих на цьому аукціоні.

Задля підтвердження правдивості, що це саме перша ігрова форма Джордана, Sotheby's запросили компанію MeiGray, яка проводить відповідну експертизу на основі фото та відеозаписів ігор.

Востаннє саме цю майку продавали на аукціоні Grey Flannel Auctions у 2009 році за 66 тисяч доларів.

Раніше повідомлялось, що легенда НФЛ продасть свої унікальні речі за 2 млн доларів.